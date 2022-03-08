Власник брендів KFC і Pizza Hut призупиняє інвестиції у Росії та обіцяє допомогу Україні

Росіянам у своїй країні скоро нічого буде їсти через санкції Заходу. Про зупинку інвестицій оголосила компанія Yum! Brands, якій належать бренди KFC і Pizza Hut.

Компанія пожертвує 1 мільйон доларів на допомогу постраждалим в Україні

Компанія Yum! Brands оголосила, що призупиняє інвестиції та розвиток у Росії. Там пообіцяли спрямувати весь прибуток від операцій у Росії на гумдопомогу.

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Ми вражені та засмучені трагічними подіями, що розгортаються в Україні. Yum! Brands перенаправить весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарну діяльність,

– йдеться у заяві компанії.

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