Компанія пожертвує 1 мільйон доларів на допомогу постраждалим в Україні
Компанія Yum! Brands оголосила, що призупиняє інвестиції та розвиток у Росії. Там пообіцяли спрямувати весь прибуток від операцій у Росії на гумдопомогу.
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Ми вражені та засмучені трагічними подіями, що розгортаються в Україні. Yum! Brands перенаправить весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарну діяльність,
– йдеться у заяві компанії.
Yum! Brands пожертвує 1 мільйон доларів Червоному хресту на допомогу постраждалим в Україні.
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