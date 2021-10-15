Влада Молдови закликала громадян економити побутовий газ

Компанія "Молдовагаз" рекомендує громадянам скоротити витрати побутового газу. Зокрема під час приготування їжі і опалення приміщень.

Компанія закликала підприємства організувати роботу працівників так, щоб скоротити час опалення приміщень. Також наголосила на пошуку альтернативних видів палива.

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"Молдовагаз" звернулась до побутових споживачів, попросивши їх:

вимикати індивідуальні системи опалення, якщо громадяни виходять із приміщення;

зменшувати потужність споживання газових приладів в нічний час;

обмежити використання природного газу для приготування та розігрівання їжі і води.

"Режим тривоги" у Молдові

Через погіршення ситуації з трансформуванням палива у країні оголосили "режим тривоги у сфері газопостачання". У державному резерві навіть виділили мазут, щоб скоротити витрати газу на енергопідприємствах.

Міністр інфраструктури і регіонального розвитку Андрій Спину пояснив, що відповідне рішення ухвалили для того, щоб запобігти виникненню надзвичайної ситуації.

Він зауважив, що під час цього режиму відповідальні установи матимуть можливість ввести конкретні заходи захисту громадян і енергетичної безпеки країни.

Постачання газу Молдови: що відомо

Угода, відповідно до якої Росія постачала газ у Молдову, вже закінчилася.

Ціна на блакитне паливо для Кишинева змінилася. Тепер газ коштує майже 800 доларів за тисячу кубометрів.

Така сума – у 5 разів вища, ніж Молдова виплачувала у 2020 році.

До речі, президентка та прем'єр-міністр країни відмовилися обговорювати газовий контракт із Росією.