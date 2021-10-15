Компанія закликала підприємства організувати роботу працівників так, щоб скоротити час опалення приміщень. Також наголосила на пошуку альтернативних видів палива.

Зверніть увагу З "Газпромом" не домовилися: Молдова просить Євросоюз постачати їй газ

"Молдовагаз" звернулась до побутових споживачів, попросивши їх:

вимикати індивідуальні системи опалення, якщо громадяни виходять із приміщення;

зменшувати потужність споживання газових приладів в нічний час;

обмежити використання природного газу для приготування та розігрівання їжі і води.

"Режим тривоги" у Молдові

Через погіршення ситуації з трансформуванням палива у країні оголосили "режим тривоги у сфері газопостачання". У державному резерві навіть виділили мазут, щоб скоротити витрати газу на енергопідприємствах.

Міністр інфраструктури і регіонального розвитку Андрій Спину пояснив, що відповідне рішення ухвалили для того, щоб запобігти виникненню надзвичайної ситуації.

Він зауважив, що під час цього режиму відповідальні установи матимуть можливість ввести конкретні заходи захисту громадян і енергетичної безпеки країни.

Відзначимо! Молдова попросила в Європейського Союзу, щоб він постачав їй газ через Румунію.

Постачання газу Молдови: що відомо