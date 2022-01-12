Цими виплатами можна буде лише оплатити комуналку. Так само як ковідною тисячею – тільки певні послуги. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма.

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Налаштуємо систему платежів, а наступним кроком завдяки такій системі наведемо лад із субсидіями. Що заважає випустити єСубсидію?

– сказав Шурма.

За словами чиновника, це дозволить верифікувати кожного отримувача субсидії. Крім того, він додав, що є Підтримка щомісяця поповнюватиметься новими напрямками та продуктами.

Детальніше про програму єПідтримка

Президент Володимир Зеленський 15 листопада повідомив, що кожен українець, який отримав 2 дози вакцини проти коронавірусу, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

Для цього з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень. 16 грудня Monobank та "Альфа-банк" розпочали перші виплати. У січні ці банки почали видавати пластикові картки єПідтримки.

З 24 грудня гроші почали нараховувати "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

Зверніть увагу! При запуску програми українці хвилювались, чи не вплине ковідна тисяча на субсидії. У Мінсоцполітики заспокоїли, що цих грошей не враховують до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії.