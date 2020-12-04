Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує відшкодовувати кошти вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада". Станом на 4 грудня вкладники вже отримали понад 170 мільйонів гривень.

Загалом гарантована сума складає 200 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Виплати вкладникам банку "Аркада" здійснюються через відділення банків-агентів Фонду. Мовиться про:

Ощадбанк,

"Приватбанк",

"Правекс Банк",

"Альфа-Банк",

"Кредобанк",

"Укргазбанк",

ПУМБ,

"ТАСкомбанк",

банк "Південний",

"Універсалбанк",

"Ідея Банк".

Крім того, Фонд гарантування пропонує позичальникам банку "Аркада" скористатись програмою реструктуризації кредитів, які забезпечені іпотекою майна або майнових прав на нерухомість.

Зверніть увагу! Загалом Фонд має виплатити власникам 4,6 тисячі рахунків кошти на загальну суму близько 257 мільйонів гривень.

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