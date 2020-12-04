Вкладники збанкрутілого банку "Аркада" отримали понад 170 з 257 мільйонів гривень
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжує відшкодовувати кошти вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада". Станом на 4 грудня вкладники вже отримали понад 170 мільйонів гривень.
Загалом гарантована сума складає 200 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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Виплати вкладникам банку "Аркада" здійснюються через відділення банків-агентів Фонду. Мовиться про:
- Ощадбанк,
- "Приватбанк",
- "Правекс Банк",
- "Альфа-Банк",
- "Кредобанк",
- "Укргазбанк",
- ПУМБ,
- "ТАСкомбанк",
- банк "Південний",
- "Універсалбанк",
- "Ідея Банк".
Крім того, Фонд гарантування пропонує позичальникам банку "Аркада" скористатись програмою реструктуризації кредитів, які забезпечені іпотекою майна або майнових прав на нерухомість.
Що відомо про банкрутство банку "Аркада"
- 25 серпня НБУ визнав "Аркаду" банкрутом. Причиною банкрутства "Аркади" нібито стала втрата будівлі та земельної ділянки на вулиці Ольгинській у Києві.
- Банк "Аркада" будував у Києві житлові комплекси "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах". Через фінансові проблеми банку понад 30 людей залишилися без квартир.
- У 2020 році інвестори, які вклали гроші у будівельні проєкти "Аркади", провели дві акції протесту.
- Глава НБУ Кирило Шевченко розповів, що понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше ніж 5 тисяч осіб) отримають вкладені гроші у повному обсязі.
- Президента банку "Аркада" підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
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