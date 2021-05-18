Хто обиратиме голову Бюро економічної безпеки: Зеленський визначив комісію

Президент Володимир Зеленський визначив склад комісії, яка проводитиме конкурс на керівника Бюро економічної безпеки. Таким чином глава держави увів у дію рішення РНБО від 14 травня 2021 року.

Відповідний указ опублікували на сайті президента 18 травня. Сам склад комісії теж визначили ще на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Раніше Податкова міліція відходить у минуле, – Шмигаль про створення Бюро економічної безпеки

Хто увійшов до складу комісії:

Олександр Литвиненко – директор Національного інституту стратегічних досліджень;

– директор Національного інституту стратегічних досліджень; Тимофій Милованов – позаштатний радник керівника Офісу Президента та колишній глава Мінекономіки;

– позаштатний радник керівника Офісу Президента та колишній глава Мінекономіки; Юлія Свириденко – заступниця керівника Офісу Президента.

Указ набрав чинності з часу його публікації. Щодо контролю за його виконанням, то ця функція – на секретарю РНБО Олексію Данілову.

БЕБ офіційно створили 12 травня

Зазначимо, що БЕБ офіційно було створено урядом 12 травня. Основна мета діяльності новоствореного органу – запобігти правопорушенням, які шкодять економіці держави. Бюро переймає функції податкової міліції та певних підрозділів СБУ.