Про яку суму йде мова

Марченко розповів, що хотів би отримати два транші по 700 мільйонів доларів. Однак коли ці кошти зможе отримати Україна невідомо. Також міністр відмітив, що без грошей МВФ країні буде складно.

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Я не оракул. Я хотів ці гроші ще в серпні минулого року. Їх немає. Живемо? Виживемо і так,

– сказав Марченко.

Міністр повідомив, що ключовим є питання виплат за державним боргом у серпні. "Це ключеве, що нас мотивує домовлятися, шукати компроміс", – додав Марченко.

Що Україна повинна зробити для траншу

Ми маємо проголосувати ті закони, за якими ми брали на себе зобов’язання, які проголосили, тоді далі буде зрозуміло,

– зауважив голова Мінфіну.

Зі слів Марченка, доля траншу МВФ буде залежати від того, чи виконає влада взяті на себе зобов’язання перед фондом. Йдеться про закони НАБУ, НАЗК.