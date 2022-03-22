Придбання військових облігацій

У Нацбанку зазначили, що станом на 21 березня понад дві тисячі громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на загальну суму 4 мільярдів гривень та 742 тисяч доларів, підтримавши у такий спосіб фінансову стійкість України.

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Найбільший портфель військових ОВДП сьогодні сконцентрований серед банків-первинних дилерів. Водночас запустився і вторинний ринок для розповсюдження облігацій серед усіх охочих.

Загалом після запуску вторинного ринку військових ОВДП обсяг торгів перевищив 6 мільярдів гривень. Угоди укладаються як на позабіржовому, так і на біржовому ринках.

Скільки залучили до бюджету

У НБУ зазначили, що за понад три тижні з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Мінфін провів сім аукціонів із продажу військових облігацій. Завдяки аукціонам до держбюджету станом на 21 березня 2022 року залучено понад 20 мільярдів гривень та майже 12 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що після введення воєнного стану Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про випуск військових облігацій. Військові ОВДП покликані акумулювати кошти для забезпечення потреб Збройних Сил України та стабілізувати фінанси держави в умовах воєнного стану.

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