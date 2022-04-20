Вийшли з Росії, але платять зарплати: як 200 тисяч росіян отримують гроші просто так

Через війну Росії проти України та санкції, які світ наклав на країну-агресорку, понад 750 світових компаній вже покинули російський ринок. Але велика частина з них продовжують платити зарплати своїм працівникам, які фактично не працюють.

Відтак 188 тисяч росіян, які працюють в компаніях, що покинули Росію, продовжують отримувати зарплати. Насправді кількість може бути набагато більша, бо деякі компанії, такі як KFC Yum Brands і Coca-Cola, не розповідають, чи платять вони зарплати.

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Хто платить росіянам зарплати

Компанія McDonald's, яка має у Росії 62 тисячі працівників, щомісяця витрачає на зарплати росіянам та оренду приміщень 50 мільйонів доларів.

Пообіцяли платити зарплати також Renault (45 тисяч працівників), IKEA (15 тисяч працівників), Inditex (9 тисяч працівників), Carlsberg (8 400 працівників), Adidas та H&M (по 7 тисяч працівників). До списку потрапили також низка автовиробників (Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen) та рітейлерів (JYSK, Mango, Puma, LVMH).

За законодавством Росії, компанії повинні виплачувати зарплати працівникам протягом 2 місяців, пояснює юрист з FisherBroyles Пітер Фіндінґ. Але, чи варто дотримуватися законодавства країни, яка порушує всі міжнародні принципи, питання, на яке кожна компанія повинна знайти відповідь сама. Деякі з них побоюються націоналізації.

Коли росіянам припинять платити зарплати

Фіндінґ зазначив, що роботодавці найімовірніше звільнять неактивних працівників, а не продовжуватимуть виплачувати їм зарплату роками. Крім того, міжнародним компаніям може бути складно переказати кошти на російські рахунки через санкції.

Звільнення росіян в іноземних компаніях будуть залежати від громадського тиску з боку західних споживачів, вважає Лаура Марі Едінгер-Шонс, завідувачка кафедри бізнес-школи Німеччини. А такий тиск посилюється через звірства російських військових.

Після Бучі настрої дійсно змінюються. Є колективне усвідомлення того, що це не тільки Путін. Значна частина російських громадян, якщо не активно підтримують, то принаймні приймають те, що відбувається,

– каже вона.

Важливо, щоб компанії припинили виплачувати зарплати росіянам.

По-перше, таким чином вони фінансують війну, адже з кожної зарплати компанії сплачують певну суму до бюджету Росії у вигляді податків.

По-друге, росіяни повинні усвідомити, що це вони порушили міжнародний порядок і мають стикнутися із наслідками своїх злочинів. А поки вони мають роботу і зарплати у світових компаніях, навряд чи вони це усвідомлять.

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