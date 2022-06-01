Війна забрала 35% українського ВВП, ми втратили 200 заводів, – ОП

Російське повномасштабне вторгнення сильно вдарило по економіці України. Для успішного опору та перемоги країна потребує підтримки від міжнародних партнерів.

Про це під час виступу на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії повідомив керівника Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає 24 канал. За його словами, Україна вже повних три місяці чинить опір одній з найчисленніших армій світу.

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Втрати України через війну

Кремль не може її підкорити. І тому взявся за руйнування. Почав нищити її промисловий та економічний потенціал. Регулярні ракетні та авіаудари, артилерійські обстріли населених пунктів і критичних об’єктів інфраструктури здійснюються саме з цією метою,

– сказав керівник ОП.

Він також згадав про масштабний і систематичний грабунок окупованих територій України, Росія вивезено вже сотні тисяч тонн українського продовольства.

Єрмак наголосив, що ситуація в українській економіці вкрай складна. Через бойові дії з країни виїхали 5 мільйонів людей. Ще стільки покинули свої домівки в і переїхали в інші регіони всередині країни.

"Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США. Попри все Україна продовжує захищатися", – сказав керівник ОП.

Україна потребує допомоги від партнерів

Він додав, що на Сході й Півдні тривають важкі бої, але Україна має перемогти, інакше просто зникне як нація і як держава. Тому, за його словами, перемога ближча, чим більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку – військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну.

Єрмак зазначив, що особливе місце в цій підтримці і стримуванні російської агресії займає посилення санкційного тиску. Ключова його частина – повне ембарго на російську нафту, енергоносії становлять найбільшу частку прибутків російського бюджету. Тож купуючи їх, Європа фінансує російську воєнну машину та агресію проти України.

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