Війна в Україні відчутно відкине світову економіку назад, – МВФ

Економісти у 2022 році очікували відновлення економіки після пандемії. Але війна, яку Росія розпочала проти України, запустила процес уповільнення.

Війна в Україні призвела до достатньо затратної гуманітарної кризи, яка вимагає мирного вирішення. Водночас економічна шкода від конфлікту сприятиме значному уповільненню світового зростання у 2022 році та посилить інфляцію.

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Ціни на енергоресурси та продукти харчування стрімко зросли, що найбільше вразило вразливе населення в країнах з низьким рівнем доходу.

За прогнозами, глобальне зростання сповільниться з приблизно 6,1 відсотка у 2021 році до 3,6 відсотка у 2022 і 2023 роках. Це на 0,8 і 0,2 процентного пункту нижче у 2022 і 2023 роках, ніж прогнозувалося в січні.

За прогнозами, після 2023 року глобальне зростання знизиться приблизно до 3,3 відсотка в середньостроковій перспективі.

Війна викликала стрибок цін на енергоносії та інші товари, посилила проблеми з поставками та посилила очікування стійкішої інфляції, її наслідки відчуватимуться практично повсюдно. Спричинене війною підвищення цін на сировину та посилення цінового тиску призвели до прогнозування інфляції на 2022 рік у розмірі 5,7 відсотка в країнах з розвиненою економікою та 8,7 відсотка в країнах з ринком, що розвивається, що на 1,8 та 2,8 процентних пункту вище, ніж прогнозувалося в січні минулого року.

При цьому війна загальмує і відновлення світової економіки, яка ще не повністю оговталася після пандемії.

Багатосторонні зусилля для реагування на гуманітарну кризу, запобігання подальшої економічної фрагментації, підтримки глобальної ліквідності, подолання боргових проблем, боротьби зі зміною клімату та припинення пандемії є надзвичайно важливими.