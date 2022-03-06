Ситуація залишається вкрай нестабільною, а прогнози – надзвичайно невизначеними. Про це повідомили у Міжнародному валютному фонді в п'ятницю, 5 березня.

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Однак вже зараз очевидно, що економічні наслідки є дуже серйозними,

– зазначили у МВФ.

"У разі ескалації конфлікту економічна шкода буде ще більш нищівною. Ця криза призведе до складних політичних компромісів, що ще більше ускладнить політичний ландшафт на тлі відновлення світової економіки від пандемії COVID-19", – продовжили у Фонді.

Україна втрать найбільше

Найбільші втрати загрожують Україні, яка практично повністю відрізана від світової торгівлі:

морські порти та аеропорти зачинені та пошкоджені,

багато доріг і мостів пошкоджено або зруйновано.

У МВФ не готові оцінювати, скільки грошей знадобиться для відновлення української економіки. Україна запросила екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів. Запит розглянуть наступного тижня.

Санкції завдадуть шкоди Росії

Економічні санкції завдадуть серйозної шкоди й Росії. Поки зарано прогнозувати весь їхній вплив, але вже зараз спостерігається різке зниження цін на активи, а також курсу рубля.

Зверніть увагу! Криза зачепить й країни, які мають тісні економічні зв'язки з Росією та Україною.

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