Війна в Україні – економічна катастрофа для всього світу, – Світовий банк

Війна в Україні зруйнує глобальне економічне зростання. Адже вплив від неї поширюється за межі нашої держави.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну є катастрофою для всього світу. Про це сказав президент Світового банку Девід Малпасс.

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Світовий банк надасть Україні 350 мільйонів доларів

Він вважає, що війна в нашій державі завдасть шкоди економіці. Тому Світовий банк створює пакет допомоги на суму 350 мільйонів доларів. Його затвердять вже найближчими днями.

Війна в Україні – катастрофа для всього світу, яка зруйнує глобальне економічне зростання,

– наголосив він.

Маллас пояснив, що через війну скорочуються податкові надходження. Однак пакет допомоги втримає виплати зарплат державному сектору та соціального забезпечення.

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