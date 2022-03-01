Про це заявив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Хочу попередити торгашів, які піднімають ціни на соціальні товари. Війна не привід для заробітків. Це великий злочин перед своїм народом,

– написав депутат.

Гетманцев попередив, що на недобросовісних підприємців чекає відповідальність, якої їм не вдасться уникнути. Натомість нардеп подякував торговим мережам, які допомагають людям та армії, передаючи продукцію безкоштовно. Він назвав це "справжнім подвигом в ім'я Перемоги".

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