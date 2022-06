Війна показала, хто справжні друзі України: промовиста карта Європи

Українці самі захищають нашу свободу на полі битви, але складно переоцінити вклад світу у нашу боротьбу. Десятки країн надають нам озброєння, покривають "дірку" в бюджеті, приймають наших біженців та тиснуть на Росію санкціями, іноді болючими для себе.

Журналісти 24 каналу "розфарбували" Європу, щоб зрозуміти, хто наші вірні друзі, а хто встромляє палиці в колеса.

Газові друзі України

Ціна залежності

У 2021 році країни ЄС заплатили Росії щонайменше 39,4 мільярда доларів за газ, за оцінкою Міжнародного енергетичного агенства. Одна лиш Росія забезпечила Європі 45% всього імпорту газу.

І коли Росія повномасштабно вторглася в Україну, Європа нарешті зрозуміла небезпеку свої енергозалежності від країни-агресорки. Країни ЄС заплатили Росії понад 47 мільярдів євро за газ і нафту з 24 лютого, повідомляє Centre for Research on Energy and Clean Air.

Європа поступово відмовляється від газу

Першими від російського газу відмовилися балтійські країни – Латвія, Литва та Естонія. Постачання газу зупинилося з 1 квітня. Наразі вони забезпечують себе запасами та напрацьовують альтернативні джерела постачання.

За ними пішла хвиля відключень вже з боку країни-агресорки. Росія захотіла, щоб "недружні" до неї країни платити за газ рублями. Але це, по-перше, суперечить контрактам, в яких зазвичай прописане євро як валюта. А по-друге, це протирічить санкціям ЄС. Тож деякі країни Європи не повелися на шантаж Росії і були відключені від газу:

Польщу та Болгарію країна-агресорка відключила 27 квітня;

У травні відключили Фінляндію.

А в останній день весни російський "Газпром" повідомив про відключення Нідерландів, Данії та однієї німецької компанії Shell Energy. Всіх – за несплату в рублях.



Як Європа відмовляється від російського газу / Інфографіка 24 каналу

Хто найбільше купує російський газ

Найбільшим імпортером російського газу є Німеччина. Спочатку країна неодноразово заявляла, що не платитиме Росії за газ рублями. Але за інформацією Reuters, наприкінці травня Німеччина таки дозволила своїм імпортерам відкривати рахунки в рублях.

Росія припинила постачання лише одній німецькій компанії – Shell Energy Europe Limited, – яка відкрито заявила, що не проводитиме платежі у рублях. За цим контрактом постачалося 1,2 мільярда кубометрів газу. Але в загальному обсязі це дуже мало. У 2020 році Німеччина імпортувала 42,6 мільярда кубометрів. Інші німецькі компанії – VNG, RWE, Uniper – продовжують отримувати російський газ. Ймовірно вони провели оплату в євро на рахунок в Газпромбанку з конвертацією у рублі.

Другим за обсягом імпортером є Італія, яка у 2020 році закупила 29,2 мільярда кубометрів російського газу. А у 2021 році країна заплатила Росії 5,8 мільярда доларів за російський газ, повідомляє Aljazeera. Італія – єдина країна, чия компанія визнала, що відкрила рахунок у рублях. Італійська Eni 17 травня заявила, що "почала процес відкриття двох рахунків у "Газпромбанку" на запобіжній основі, один у євро та другий – у рублях.

В той час як Європа залежна від російського газу, Росія залежна від його експорту Європі. Адже половина російського експорту – це нафта й газ, більшість з яких йде в Європу. Якщо Європа відмовиться від російських енергоносіїв, то Росія буде змушена суттєво скоротити експорт та продавати нафту й газ за низькою ціною Азії, що власне вже відбувається з нафтою.

Нафтові друзі України

До списку "нафтових" друзів України найпершими потрапили Австралія, Канада та Сполучені Штати Америки, які заборонили імпорт російської нафти. Велика Британія пообіцяла це зробити до кінця року.

Згодом і країни Великої сімки, зокрема і Японія, заявили, що відмовляться від російської нафти: хтось одразу, хтось поступово. Далі була черга за Євросоюзом.

Дискусії щодо шостого пакету санкцій ЄС точилися понад місяць, оскільки той включає нафтове ембарго. І врешті пакет погодили, але не з повним нафтовим ембарго, як планувалося раніше.

В рамках нафтового ембарго країни ЄС відмовляться від морської нафти протягом 6 місяців та морських нафтопродуктів протягом 8 місяців. Виняток зроблять для Болгарії. Вона зможе купувати російську сиру нафту до кінця 2024 року.

Водночас трубопровідна нафта тимчасово не підпадає від ембарго. Але Польща та Німеччина, які отримували нафту по трубопроводу, заявили, що теж відмовляться від неї. А от Угорщина, через яку так довго блокували ембарго, Словаччина та Чехія продовжать купувати нафту з Росії. Річ у тім, що вони не мають виходу до моря і їм важче перейти на інші джерела постачання.



Як світ відмовляється від російської нафти / Інфографіка 24 каналу

: Росія постачає нафту через нафтопровід "Дружба", який йде через Білорусь і там розгалужується на дві гілки: одна йде через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії, а друга до Польщі та Німеччини.

Наслідки нафтового ембарго

До кінця 2022 року ЄС на 92% скоротить імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії. Завдяки цьому Росія втратить 22 мільярди доларів, за інформацією Bloomberg: 10 мільярдів на морській нафті та ще 12 мільярдів на північній гілці трубопроводу.

Країна-агресорка вже продає нафту Азії на 34 долари менше за ринкову вартість. При тому, що логістика до Азії – дорожча та триває значно довше. До прикладу, один танкер може плисти близько 2 місяців лише в одну сторону до Китаю. Тож Росії доведеться ще більше знижувати ціни, і все одно не вдасться реалізувати всю нафту, яку видобуває країна-бензоколонка.

Хто найбільше купував нафту

Найбільшими покупцями російської нафти у листопаді 2021 року були Німеччина, Нідерланди та Польща. Всі вони відмовляться від неї. На Угорщину, Словаччину та Чехію припадає близько 8% експорту російської нафти на країни ЄС.

У трійку найбільш залежних від російської нафти країн увійшли Литва, Фінляндія та Словаччина.

Військові друзі України

Без сумніву найбільшими друзями у військовому плані для України є США, Велика Британія та Польща. Нагадаємо, що нещодавно США схвалили пакет на 40 мільярдів доларів для України, більшість з яких йде на озброєння. Так, у період з 24 лютого по 10 травня, за даними Kiel Institute, США схвалили військову допомогу Україні на 24,11 мільярда євро (майже 26 мільярдів доларів).

Велика Британія у військовому плані здійснила допомогу на 2,33 мільярда євро. Польща, яка залишається надійним другом України, надала військової допомоги на 1,5 мільярда євро.

Є країни, які допомагають Україні фінансово або гуманітарно, але не надають озброєння. Це:

Японія;

Угорщина;

Ірландія;

Швейцарія;

Кіпр;

Мальта;

Португалія;

Туреччина;

Болгарія.

Насправді Японія надала Україні захисне спорядження для військових, що стало для неї першим таким кроком в історії. Але озброєння нам Японія не надавала, тож вважається, що східна країна не брала участь у військовій допомозі Україні.



Як світ допомагає Україні захищатися / Інфографіка 24 каналу

Друзі для українських біженців

З початку повномасштабної війни з України виїхало 6,8 мільйона біженців, за даними ООН. Усіх їх прийняли переважно країни Євросоюзу.

Невідомо, скільки саме наші міжнародні партнери витратили на підтримку українських біженців, адже українці за кордоном отримували та продовжують отримувати підтримку не лише від держави, але й від звичайних людей та компаній.

Але, за підрахунками Kiel Institute, найбільше витратила на біженців Польща за перші 2,5 місяця війни (до 10 травня). І це не дивно, адже саме Польща прийняла найбільше українських біженців — 3,23 мільйона, на яких витратила 4,04 мільярда доларів (з припущенням, що на одного біженця витрачають 500 євро на місяць). Цікаво, що така кількість біженців — це як 8,35% населення Польщі.

Багато українських біженців прийняла Молдова – 457 тисяч біженців, що дорівнює 17,32% їхнього власного населення.

Серед інших країн, які прийняли біженців з України, слід відзначити Румунію, Угорщину та Словаччину. Багато українців також подалися трохи далі – до Німеччини, Чехії, Болгарії, Італії, Туреччини та Іспанії.



Хто найбільше прийняв українців, які втекли від війни / Інфографіка 24 каналу

Фінансові друзі України

Війна забрала 35% українського ВВП та зруйнувала понад 200 заводів. Прямі збитки вже перевищили 600 мільярдів доларів, вже не кажучи про непрямі.

В той час як доходи різко скоротилися, витрати стрімко поповзли вгору. Україні потрібно щомісяця знаходити 5 мільярдів доларів для покриття дефіциту. Частину цих коштів покривають наші міжнародні партнери: хтось у вигляді грантів, які не потрібно повертати, хтось у вигляді кредитів з мінімальними відсотками.

Так, найбільшу підтримку Україні знову ж таки надали США — 9,95 мільярда євро (понад 10,5 мільярда доларів) у період з 24 лютого по 10 травня. Після цього США продовжили надавати підтримку.

Велика Британія надала нам допомогу у розмірі 2,07 мільярда євро;

Франція – 1,8 мільярда євро;

Канада – 1,1 мільярда євро;

Польща – 0,95 мільярда євро.

А от Німеччина, яка є однією з найсильніших економік світу, надала всього 150 мільйонів євро фінансової допомоги.



Фінансова підтримка України / Інфографіка 24 каналу

Важлива також підтримка організацій. Євросоюз та G7 нададуть Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги.

Україна не сама

Війна показала, що Україна має багато друзів у демократичному світі, які ладні йти на економічні жертви та віддавати суттєву частку свого бюджету країні, яка бореться за демократію у всьому світі та за безпеку у Європі. Хоч деякі рішення – такі як передача важкого озброєння чи нафтове ембарго – даються світу важко, Росія не зуміла розколоти єдність світу у боротьбі з агресоркою. Допомога надходить і продовжить надходити.

