Війна коштує дорого, – Марченко наголосив на важливості якнайшвидшої перемоги

Сергій Марченко наголосив, що війна дуже дорого обходиться для бюджету України. Тому чимшвидше вона закінчиться, тим краще буде для нас.

Триваюча та виснажлива війна коштує багато жертв, зусиль та грошей. Про це міністр фінансів сказав у інтерв'ю.

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Я розумію глибину та вартість війни не лише з погляду людських жертв, втрат територій, а й з погляду бюджету. Для нас важливо, щоб уся ця історія закінчилася якомога швидше,

– сказав Марченко.

Він наголосив на важливості хоч якоїсь стабілізації, аби почати говорити про відновлення.

До речі, на питання про те, скільки грошей Україна щодня витрачає на війну, політик наразі не зміг відповісти. Він зазначив, що це буде відомо трохи згодом, адже зараз рішення схвалюють дуже оперативно.

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