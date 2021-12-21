За словами Германа Галущенка, планові ремонтні роботи – єдина причина відключень енергопостачання. Однак графіки проведення таких робіт є у відкритому доступі на сайтах обленерго.

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Що робити, якщо енергопостачання після робіт не відновили

Герман Галущенко спростував заяви про те, що проведенням ремонтних робіт прикривають віялові відключення. Міністр пояснив, що ремонти планують заздалегідь і кожен охочий може переглянути їх на сайті того чи іншого обленерго, адже визначені дата та години їхнього проведення.

Крім того, Галущенко пояснив, як діяти у випадку, коли години ремонтів минули, а енергопостачання не відновили. Міністр енергетики наголосив, що у такому випадку потрібно звертатися до Держенергонагляду.

Жодних віялових відключень не відбувається і не планується. Планові ремонти електромереж анонсуються заздалегідь, ця інформація розміщується публічно. Якщо ви бачите, що такі ремонти затягуються, то звертайтесь до Держенергонагляду,

– заявив Галущенко.

Зауважте! Віялові відключення – почергові від'єднання споживачів від електромережі для обмеження навантаження на енергосистему. Однак зараз про ймовірність таких відключень говорять через можливий брак енергоресурсів. Водночас представники влади неодноразово заявляли, що в Україні достатньо ресурсів для цього опалювального сезону.

Міністр енергетики спростував прикриття віялових відключень ремонтними роботами: дивіться відео