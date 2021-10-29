Віялові відключення, падіння економіки, – Кошарна про наслідки зупинки постачання вугілля Росією

Росія зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну. Відтак на нашу державу чекають серйозні наслідки.

Такої поганої підготовки до осінньо-зимового періоду, як влітку 2021 року, раніше не було. Про це в ефірі 24 каналу повідомила експертка та членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольги Кошарна.

До теми Віялові відключення електроенергії дуже ймовірні, – економістка

За її словами, замість того, щоб антикризовий штаб займався збільшенням вітчизняного вугілля та газу і замість підписування контрактів з іншими країнами, окрім Росії, міністр енергетики перерізав стрічки на об'єктах, які досі не здали в експлуатацію.

Населення може бунтувати

Натомість Україна прокинулася тільки тоді, коли сезон почався. Така ситуація є парадоксальною, адже наша держава має багато запасів свого вугілля.

Тепер нас чекають віялові відключення, падіння економіки, графік. Врешті люди організовуватимуть бунти,

– наголосила Кошарна.

Таку ситуацію, на її думку, допустили, адже пріоритети в усіх були різні. Експертка вважає, що відбувається піар, маніпуляція і обман суспільства.

Насправді потрібно було визнати проблему, оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці на рівні Кабміну, розписати всі кроки, просити населення економити електроенергію. Ольга Кошарна Членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання України

"Бездіяльність, некомпетентність і нерозуміння наслідків, а тільки бажання не приносити погані новини в Офіс Президента призвело до такої ситуації", – пояснила Кошарна.

Росія припиняє постачання вугілля

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомив, що Кремль вирішив зупинити поставки енергетичного вугілля в Україну.

Це саме те вугілля, яке потрібне для роботи наших теплоелектроцентралей та теплових електростанцій.

Зауважимо, що Росія припиняє постачання вже з 1 листопада 2021 року.

За інформацією Міненерго, за листопад Україна імпортувала 562 тисячі тонн вугілля. Водночас в Укренерго попередили, що запаси вугілля на складах ТЕС є низькими.

Станом на ранок 25 жовтня загальні запаси вугілля знизилися на 6,5%, у порівнянні з 2020 роком.

Кремль вже не в перше влаштовує схожу підлість перед опалювальним сезоном. Восени 2014 року Росія теж припиняла постачання енергетичного вугілля в Україну.

Експертка розповіла про наслідки відсутності вугілля від Росії: дивіться відео