Віялові відключення електроенергії дуже ймовірні, – економістка
Джерело:24 канал
В Україні фактичні запаси вугілля є меншими ніж планові у 4,2 раза, тому ситуація погіршується. Зважаючи на це, віялові відключення електроенергії є дуже ймовірними.
Про це розповіла економістка Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу. За її словами, наразі немає жодних кроків від влади, аби унеможливити таку ситуацію.
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Войціцька розповіла, що в Україні як приватні компанії, які контролюють теплові електростанції, так і "Центренерго" не зробили нічого, щоб українці могли "зайти" в новий опалювальний сезон з достатнім об'ємом запасів вугілля.Довідка. Віялові відключення – почергові від'єднання споживачів від електромережі для обмеження навантаження на енергосистему.
Як розповіла економістка, перші ознаки енергетичної кризи були помітними ще у червні – липні 2021 року. Однак тоді держава також не намагалася виправити ситуацію.
На жаль, треба констатувати, що віялові відключення або у 2021 році, або на початку 2022 року дуже ймовірні.
Войціцька також висловила сподівання, що найближчим часом на рівні Ради нацбезпеки й оборони скличуть термінове засідання, де обговорюватимуть це питання та розроблятимуть необхідний план дій.
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Войціцька розповіла про ймовірні віялові відключення: дивіться відео
Що цьому передувало
- За даними Міненерго, станом на 18 жовтня запаси вугілля на складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей становили 752,9 тисячі тонн. За тиждень вони зменшились майже на 6%.
- Вже 25 жовтня стало відомо, що на складах ТЕС і ТЕЦ запаси вугілля становлять 701,3 тисячі тонни. Це майже на 7% менше у порівнянні з запасами 18 жовтня.
- В Укренерго також заявляли про погіршення ситуації із накопиченням вугілля. На початку жовтня теплоелектростанції мали у 3,6 раза менше вугілля, аніж передбачено у графіку.
- Варто зауважити, що Міненерго у серпні збільшило планові показники накопичення вугілля до 3 мільйонів.