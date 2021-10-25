Про це розповіла економістка Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу. За її словами, наразі немає жодних кроків від влади, аби унеможливити таку ситуацію.

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Войціцька розповіла, що в Україні як приватні компанії, які контролюють теплові електростанції, так і "Центренерго" не зробили нічого, щоб українці могли "зайти" в новий опалювальний сезон з достатнім об'ємом запасів вугілля.

Довідка. Віялові відключення – почергові від'єднання споживачів від електромережі для обмеження навантаження на енергосистему.

Як розповіла економістка, перші ознаки енергетичної кризи були помітними ще у червні – липні 2021 року. Однак тоді держава також не намагалася виправити ситуацію.

На жаль, треба констатувати, що віялові відключення або у 2021 році, або на початку 2022 року дуже ймовірні. Вікторія Войціцька економістка

Войціцька також висловила сподівання, що найближчим часом на рівні Ради нацбезпеки й оборони скличуть термінове засідання, де обговорюватимуть це питання та розроблятимуть необхідний план дій.

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Войціцька розповіла про ймовірні віялові відключення: дивіться відео

Що цьому передувало