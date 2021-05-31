Вона опікуватиметься взаємодією Групи з партнерами та виконуватиме представницьку функцію високого рівня. До її пріоритетів належатиме також протидія "Північному потоку-2".
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Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи,
– прокоментувала своє призначення Світлана Заліщук.
Новопризначена радниця Юрія Вітренка зазначила, що за попередні кілька років команда "Нафтогазу" домоглася майже неможливого – значного відтермінування добудови газогону.
Вона додала: "Однак до перемоги ще далеко і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки "Північного потоку-2".
Що відомо про Світлану ЗаліщукСвітлана Заліщук має тривалий досвід роботи у сфері міжнародних відносин. Вона працювала зовнішньополітичним радником прем'єр-міністра України та віцепрем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Була народною депутаткою України VIII скликання та очолювала Підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Ради у закордонних справах. Також була членом українських делегацій до ПАРЄ та Парламентського комітету Асоціації з ЄС.