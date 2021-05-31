Вона опікуватиметься взаємодією Групи з партнерами та виконуватиме представницьку функцію високого рівня. До її пріоритетів належатиме також протидія "Північному потоку-2".

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Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи,

– прокоментувала своє призначення Світлана Заліщук.

Новопризначена радниця Юрія Вітренка зазначила, що за попередні кілька років команда "Нафтогазу" домоглася майже неможливого – значного відтермінування добудови газогону.

Вона додала: "Однак до перемоги ще далеко і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки "Північного потоку-2".