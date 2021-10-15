Вітренко сказав, скільки не вистачає газу власного видобутку для покриття потреб населення

У компанії "Нафтогаз Україна" вистачить газу, аби задовольнити потреби населення. Споживання населення напряму і через тепловиків перевищує власний видобуток.

Водночас за попереднього керівництва компанії упродовж трьох років видобуток палива скоротився. Про це заявив керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Зверніть увагу Газу має вистачити, – Вітренко про закупівлю палива під час рекордного підвищення цін

За його словами, програму "20/20" не виконали ні за новими, ні за старими ліцензіями. Завдяки їй було б плюс 3 мільярди кубів на рік.

Це дало б нам можливість не імпортувати газ,

– пояснив Вітренко.

Для того, щоб покрити потреби населення, в Україні не вистачає приблизно пів мільярда – мільярд кубів газу власного видобутку. Це якщо брати до уваги:

споживання населенням напряму;

газ на централізоване опалення для населення.

Він розповів, що якщо говорити про товарний газ, то "Укргазвидобування" забезпечує вже не 14 мільярдів, а 12,7 – 12,8 мільярда. "Населення, якщо навіть консервативно рахувати, споживає приблизно 13,4 – 13,6 мільярда в залежності від температури", – сказав глава "Нафтогазу".

Видобуток газу в Україні: основне

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонував видобувати газ в Україні. За його словами, це може посилити енергетичну незалежність нашої держави.

Як повідомив Вітренко, Україна більше витрачає, ніж заробляє на власному видобуванні.

Експерти вважають, що Росія може шантажувати нашу державу постачанням газу, тому необхідно зайнятися відновленням власного видобутку.