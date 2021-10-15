Вітренко сказав, скільки не вистачає газу власного видобутку для покриття потреб населення
Джерело:Інтерфакс-Україна
У компанії "Нафтогаз Україна" вистачить газу, аби задовольнити потреби населення. Споживання населення напряму і через тепловиків перевищує власний видобуток.
Водночас за попереднього керівництва компанії упродовж трьох років видобуток палива скоротився. Про це заявив керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Зверніть увагу Газу має вистачити, – Вітренко про закупівлю палива під час рекордного підвищення цін
За його словами, програму "20/20" не виконали ні за новими, ні за старими ліцензіями. Завдяки їй було б плюс 3 мільярди кубів на рік.
Це дало б нам можливість не імпортувати газ,
– пояснив Вітренко.
Для того, щоб покрити потреби населення, в Україні не вистачає приблизно пів мільярда – мільярд кубів газу власного видобутку. Це якщо брати до уваги:
- споживання населенням напряму;
- газ на централізоване опалення для населення.
Він розповів, що якщо говорити про товарний газ, то "Укргазвидобування" забезпечує вже не 14 мільярдів, а 12,7 – 12,8 мільярда. "Населення, якщо навіть консервативно рахувати, споживає приблизно 13,4 – 13,6 мільярда в залежності від температури", – сказав глава "Нафтогазу".Зауважимо! Європа через старт опалювального сезону почала використовувати газ з незаповнених родовищ. Через це ціни на газ у світі можуть зрости.
Видобуток газу в Україні: основне
- Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонував видобувати газ в Україні. За його словами, це може посилити енергетичну незалежність нашої держави.
- Як повідомив Вітренко, Україна більше витрачає, ніж заробляє на власному видобуванні.
- Експерти вважають, що Росія може шантажувати нашу державу постачанням газу, тому необхідно зайнятися відновленням власного видобутку.