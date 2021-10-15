Водночас за попереднього керівництва компанії упродовж трьох років видобуток палива скоротився. Про це заявив керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Зверніть увагу Газу має вистачити, – Вітренко про закупівлю палива під час рекордного підвищення цін

За його словами, програму "20/20" не виконали ні за новими, ні за старими ліцензіями. Завдяки їй було б плюс 3 мільярди кубів на рік.

Це дало б нам можливість не імпортувати газ,

– пояснив Вітренко.

Для того, щоб покрити потреби населення, в Україні не вистачає приблизно пів мільярда – мільярд кубів газу власного видобутку. Це якщо брати до уваги:

споживання населенням напряму;

газ на централізоване опалення для населення.

Він розповів, що якщо говорити про товарний газ, то "Укргазвидобування" вже не 14 мільярдів, а 12,7 – 12,8 мільярда. "Населення, якщо навіть консервативно рахувати, споживає приблизно 13,4 – 13,6 мільярда в залежності температури", – сказав глава "Нафтогазу".

Зауважимо! Європа через старт опалювального сезону почала використовувати газ з незаповнених родовищ. Через це ціни на газ у світі можуть зрости.

Видобуток газу в Україні: основне