Вітренко розповів про завдання, які отримав від Зеленського

Новопризначений глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів про завдання, які перед ним поставив Володимир Зеленський. Президент доручив знову вивести компанію на прибуток і збільшити видобуток газу.

Очільник НАК зазначив, що має організувати роботу "Укргазвидобування" ефективним чином, щоб потреби населення України були повністю покриті газом власного видобутку.

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Завдання полягає в тому, щоб покласти на стіл факти, які дозволяють ухвалити обґрунтовані рішення, що дадуть змогу зробити так, аби президента і прем'єр-міністра ніхто не розводив,

– сказав Юрій Вітренко.

До збільшення видобутку та реалізації ресурсного потенціалу України він отримав завдання організації прибуткової та стабільної роботи "Нафтогазу", "без перекладання відповідальності".

Зниження тарифів на газ

"Нафтогаз" за 2020 рік отримав збиток у 19 мільярдів гривень унаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 мільярда гривень прибутку.

Юрій Вітренко вважає, що для зниження тарифів на газ держава "Нафтогаз" повинні працювати спільно. Перш ніж, ціни знизяться, необхідно здійснити цілий комплекс заходів.

Умови зниження тарифів:

наявність чесної конкуренції;

відсутність зловживань на роздрібному ринку газу;

ринок без преференційного доступу до газу;

мінімальна маржа (різниця між купівельною і продажною ціною товару);

продаж без посередників, які завищують ціну.

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