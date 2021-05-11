Очільник НАК зазначив, що має організувати роботу "Укргазвидобування" ефективним чином, щоб потреби населення України були повністю покриті газом власного видобутку.
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Завдання полягає в тому, щоб покласти на стіл факти, які дозволяють ухвалити обґрунтовані рішення, що дадуть змогу зробити так, аби президента і прем'єр-міністра ніхто не розводив,
– сказав Юрій Вітренко.
До збільшення видобутку та реалізації ресурсного потенціалу України він отримав завдання організації прибуткової та стабільної роботи "Нафтогазу", "без перекладання відповідальності".
Зниження тарифів на газ
Юрій Вітренко вважає, що для зниження тарифів на газ держава "Нафтогаз" повинні працювати спільно. Перш ніж, ціни знизяться, необхідно здійснити цілий комплекс заходів.
Умови зниження тарифів:
- наявність чесної конкуренції;
- відсутність зловживань на роздрібному ринку газу;
- ринок без преференційного доступу до газу;
- мінімальна маржа (різниця між купівельною і продажною ціною товару);
- продаж без посередників, які завищують ціну.
Тарифи на газ: що змінилося
- З 1 січня 2021 року "Нафтогаз" повідомив про підняття ціни на газ. Для споживачів вона зросла на 14%. Тоді ж збільшилась ціна за транспортування газу.
- З 1 травня 2021 року в Україні почала діяти фіксована річна ціна на газ. Проте, для населення фактично нічого не змінилося.
- Україніці сплачують за газ з 1 травня за старою ціною. Коли дія річного контракту закінчиться, то споживачів автоматично переводять на пропозицію, яку оголосили постачальники 25 квітня.