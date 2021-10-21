Невдовзі Україна сама забезпечуватиме себе газом. Про це голова НАК "Нафтогаз" заявив під час дискусії на Українському газовому інвестиційному конгресі.

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Цієї мети (відмови від імпорту газу – 24 канал) ми можемо досягти протягом 5 років. Успіх залежатиме від трьох факторів. Перший з них – нарощування видобутку газу. Ми маємо потенціал та приклади, що надихають,

– розповів Вітренко.

Від чого залежить можливість України забезпечувати себе газом

Важливим напрямком є збільшення виробництва біогазу. За словами Вітренка, це стале та безпечне для навколишнього середовища рішення. Україна має величезний потенціал для виробництва біогазу, адже є найбільшою за територією країною в Європі.

"Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу", – пояснив глава "Нафтогазу".

Ще одним чинником відмови від імпорту є підвищення енергоефективності, аби досягнути енергетичної незалежності. Україна вдвічі менше енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи. Для газової галузі це добре, бо українці споживають багато природного газу. Проте для досягнення енергетичної незалежності слід працювати над зменшенням неефективних витрат енергії. За словами Вітренка, найдешевша та найнадійніша енергія – це та, яку не витратили даремно.