Вітренко пропонує Коломойському об'єднати "Укрнафту" і "Укртатнафту"

Новий голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пропонує розглянути об'єднання "Укрнафти" та "Укртатнафти". Контрольну частку активів від утворення передали б в управління державі, а Коломойський при цьому просто отримував би дивіденди.

Для чого об'єднувати "Укрнафту" і "Укртатнафту"

Вітренко зазначає: таке об'єднання має з економічної точки зору певну доцільність у так званій вертикальній інтеграції. Йдеться про інтеграцію між видобутком і переробкою.

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З одного боку, "Укрнафта" фактично видобуває нафту, а переробляти в Україні її може тільки Кременчуцький нафтопереробний завод. З іншого боку – Кременчуцький НПЗ може в Україні взяти великі обсяги нафти тільки в "Укрнафті".

За словами Вітренка, нинішня влада, включно із Зеленським, на відміну від минулої влади, не приймає управління і контролю над державними активами з боку олігархів. Відтак, постає питання, чи не доцільно державі об'єднати видобуток і переробку у вертикальну інтеграцію.

Роль Коломойського

Акціонеру обох компаній – Ігорю Коломойському – у цій інтеграції передбачена роль міноритарного акціонера, який не контролюватиме активи, а лише отримуватиме дивіденди.

Можливо, пан Коломойський задовольниться статусом міноритарного акціонера і просто отримуватиме дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи ці активи?

– зазначив Вітренко.

У зв'язку з цим голова "Нафтогазу" не виключив відмови від розділення активів ПАТ "Укрнафта" між державою та міноритарними акціонерами. За його словами, спочатку варіант розділення активів розглядали для вирішення питання з податковим боргом нафтовидобувної компанії.

Тоді розглядався варіант, щоб акціонери заплатили за активи, а гроші спрямували б на погашення боргу. Втім, виникли труднощі зі справедливою оцінкою активів та технічними особливостями.

"Нафтогазу України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, – близько 42% акцій. Водночас "Нафтогазу України" належить 43,05% акцій "Укртатнафти", ще по 28% контролюють структури екс-власників ПриватБанку і бізнесмена Олександра Ярославського. Де-факто співласником обох компаній вважають Коломойського.

Наразі "Укрнафта" не має боргу, тож виникає запитання: навіщо об'єднувати активи, підкреслює Вітренко. Відповідь – задля економічно ефективної подальшої роботи і захисту національних інтересів.

Загальний лейтмотив полягає в тому, щоб не уступати щось пану Коломойському, а навпаки, займати більш жорстку позицію до всіх олігархів, зокрема до Коломойського стосовно тієї ж "Укрнафти" та "Укртатнафти",

– підкреслив Вітренко.

Розділ активів "Укрнафти"