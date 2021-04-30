"Нафтогаз" безперечно буде і надалі боротися із "Газпромом". Таку думку Юрій Вітренко висловив під час своєї першої пресконференції на посаді очільника "Нафтогазу".

До речі Вітренко пропонує Коломойському об'єднати "Укрнафту" і "Укртатнафту"

Позови не лише через те, що Росія – агресорка

"Нафтогаз", за словами нового очільника, використовуватиме усі юридичні можливості, щоб тиснути на "Газпром". Вітренко зауважив: подаючи позови до арбітражу на Росію, Україна робить речі, у яких зокрема зацікавлена і Європа. Йдеться передусім про українських споживачів, але не лише про них.

Не тільки через те, що Росія – держава-агресор, а "Газпром" – її національна компанія. Це в інтересах українських та навіть європейських споживачів,

– зазначив очільник "Нафтогазу".

Чому впродовж року не тиснули на "Газпром"

Перш ніж подавати якісь наступні рішення, Вітренко має заслухати працівників "Нафтогазу України". Його цікавить, чому впродовж року вони не використовували юридичні можливості для створення тиску на "Газпром". Зважаючи на те, що за новим контрактом, Україна має такі можливості.

Один з елементів, на якому наполягала Україна і чого досягла у переговорах з Росією – це новий контракт, що укладений за європейськими нормами. Він зокрема передбачає можливість звертання до міжнародного арбітражу.

Дізнайтеся Куди Україна витратила мільярди доларів, які отримала від Росії за Стокгольмським арбітражем

Наприкінці Вітренко зазначив: більше наразі з цього приводу не може розповісти.

Особисто говорив з Путіним

Вітренко зазначив: вважає переговори у нормандському форматі в Парижі, що передували укладенню нового договору, досить успішними. Він брав у них участь безпосередньо і мав дискусію з Володимиром Путіним. Зазначає: особисто доводив обґрунтованість стягнення мільярдного боргу.

Я особисто брав участь у цих переговорах, і особисто з паном Путіним мені довелося дискутувати і пояснювати обґрунтованість стягнення 3 мільярдів доларів з "Газпрому",

– розповів Вітренко.

Газові війни "Нафтогазу" з "Газпромом": головне