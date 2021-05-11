Потрібно забирати через суд, – Вітренко про газовий бізнес Фірташа

Новий голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що компанії-боржники, на яких "висять" мільярди, варто вилучати у власність держави через суд. Це зокрема стосується облгазів, які пов'язані із Дмитром Фірташем.
Компанії Дмитра Фірташа отримують на ринку газу надприбутки за рахунок націнки в 30 − 40% у порівнянні з цінами конкурентів. Таку заяву в інтерв'ю ЗМІ зробив Юрій Вітренко.
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"Фірташ не може розрахуватися – через суд потрібно забирати"
Вітренко зазначає: влада бачить, що головним бенефіціаром реформи роздрібного ринку газу є фактично Дмитро Фірташ. Втім, невелике і повільне скорочення його частки на ринку з лишком компенсується величезною маржею (різниця між купівельною і продажною ціною товару – 24 канал). Відтак, заявляє Вітренко, держава ,як і "Нафтогаз" повинні щось робити.Зверніть увагу! Станом на 2016 рік і досі Дмитро Фірташ і його партнери контролюють більше ніж 70% ринку розподілу природного газу в регіонах.
Щодо боргів, які облгази, пов'язані з Фірташем, накопичили перед Нафтогазом, Вітренко пропонує комплексне рішення, зокрема і на законодавчому рівні. Він зазначає: іноді борги виникають через якість рішення держави, тоді учасники ринку не можуть нести відповідальність.
За словами очільника "Нафтогазу", потрібно знайти варіант, який з одного боку дозволить списати борги, а з іншого – забезпечити розрахунки по колу.
Однак варто задіювати і жорсткіший інструмент – вилучення компаній-боржників через суд.
Часто насправді це жорстка судова робота проти компаній того ж пана Фірташа, де у нього через суд потрібно ці компанії забирати. Якщо не може розрахуватися, значить, ця компанія повинна фактично перейти у власність держави у правильний законний спосіб,
– заявив Вітренко.
Ймовірні санкції РНБО через борги
- Тема боргів газових компаній Фірташа минулого тижня спливла у ЗМІ в контексті накладання санкцій.
- Так, джерела в Офісі Президента і нафтогазовій галузі зазначають, що наступний пакет санкцій може торкнутися Дмитра Фірташа.
- Усе через майже 8 мільярдів боргів облгазів, що працюють під брендом Регіональної газової компанії.
- РНБО начебто розглядає кілька варіантів можливого рішення: попередження; заморозку активів; націоналізацію з подальшою реприватизацією.