Вітренко пояснив різницю між ціною газу у платіжках українців

Як можна пояснити різницю між вартістю кубометру газу у платіжках українців? Про це журналісти запитали у тимчасового виконувача обов’язків міністра енергетики України Юрія Вітренка.

Річ у тім, що "Нафтогаз" купував газ влітку і восени 2019 року. А тоді блакитне паливо було дорогим – коштувало, за словами Вітренка, приблизно стільки ж, скільки й зараз. Але головна проблема не в цьому.

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Як Вітренко пояснив різницю в ціні газу

Керівник Міненерго нагадав, що на українському роздрібному ринку "монополістами є обласні газозбутові компанії, більшість з яких контролює Фірташ".

Кожен облгаззбут у своєму регіоні є монополістом. І вони отримали необмежену можливість ставити будь-які ціни, з одного боку. А з іншого, іноді їхні споживачі навіть не знають, як перейти до іншого постачальника,

– пояснив Вітренко.

І додав: "Багато людей вірять дотепер, що вони отримують газ від "Нафтогазу", хоча це приватний облгаззбут". Навіть більше – "багато працівників приватних облгазів думають, що вони працюють в "Нафтогазі".

"Бо ще з радянських часів це була одна система. Вони навіть не знають, що у них власник Фірташ вже давно. Ця проблема є. І вона в принципі була передбачуваною", – сказав Вітренко.

Що з ціною газу зараз і що буде далі

Тепер ціну на лютий – березень, запевнив Юрій Вітренко, встановили на рівні 6,99 (не більше), тож всі українці будуть отримувати приблизно однакові платіжки.

А далі українців проситимуть навчитися змінювати постачальника – на того, який дає нижчу ціну.

Якщо, наприклад, 10% людей могли (змінити постачальника – 24 канал), але не захотіли – їхнє право. Хочете переплачувати, то переплачуйте. Але 87% людей переплачує,

– заявив виконувач обов'язків міністра.

Це означає, "що зловживають своїм становищем монополісти". Тож "державі потрібно показати свою силу цим приватним монополістам і сказати: все, зловживань більше не буде".

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