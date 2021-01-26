Вітренко не знає, яка компанія постачає газ у його будинок

Юрій Вітренко не знає, послугами якої газопостачальної компанії він користуються. Замість нього питанням комунальним послуг займається інша людина.

Джерело: "Економічна правда"

Вітренко заявив, що не має часу керувати домогосподарством.

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Цим займається інша людина. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, якого постачальника (газу – 24 канал) він обрав,

– розповів Вітренко.

Виконувач обов'язків міністра енергетики уточнив, що хоча це його особисті гроші, він довіряє справу професіоналу.

Політик востаннє особисто платив за комунальні послуги приблизно 15 років тому.