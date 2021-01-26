Вітренко не знає, яка компанія постачає газ у його будинок
Юрій Вітренко не знає, послугами якої газопостачальної компанії він користуються. Замість нього питанням комунальним послуг займається інша людина.
Джерело: "Економічна правда"
Вітренко заявив, що не має часу керувати домогосподарством.
Читайте також Вітренко не планує відмовлятися від мільйонної премії заради посади в уряді, – Качура
Цим займається інша людина. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, якого постачальника (газу – 24 канал) він обрав,
– розповів Вітренко.
Виконувач обов'язків міністра енергетики уточнив, що хоча це його особисті гроші, він довіряє справу професіоналу.
Політик востаннє особисто платив за комунальні послуги приблизно 15 років тому.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter