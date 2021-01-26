Юрій Вітренко не знає, послугами якої газопостачальної компанії він користуються. Замість нього питанням комунальним послуг займається інша людина.

Джерело: "Економічна правда"

Вітренко заявив, що не має часу керувати домогосподарством.

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Цим займається інша людина. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, якого постачальника (газу – 24 канал) він обрав,

– розповів Вітренко.

Виконувач обов'язків міністра енергетики уточнив, що хоча це його особисті гроші, він довіряє справу професіоналу.

Політик востаннє особисто платив за комунальні послуги приблизно 15 років тому.

Зверніть увагу! Юрій Вітренко також розповів, що є багато політичних причин, чому депутати проголосували проти його призначення у грудні 2020 року. За його словами, протягом певного періоду не було повноцінного міністра енергетики. Тож проблеми накопичились і їх треба вирішувати на іншому рівні.