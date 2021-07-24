Україна не погодиться на транзит газу в обмін на невигідні закупівлі, – Вітренко

Юрій Вітренко наголосив, що пропозиції щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі неприйнятні. Україна не буде доплачувати Росії за доставку газу до Європи.

Перед цим глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Москва готова забезпечити і збільшити транзит газу через Україну, якщо будуть додаткові закупівлі російського газу.

До теми "Газпром" заявив про готовність транспортувати газ Україною навіть після 2024 року