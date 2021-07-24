Перед цим глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Москва готова забезпечити і збільшити транзит газу через Україну, якщо будуть додаткові закупівлі російського газу.

До теми "Газпром" заявив про готовність транспортувати газ Україною навіть після 2024 року