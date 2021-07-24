Перед цим глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Москва готова забезпечити і збільшити транзит газу через Україну, якщо будуть додаткові закупівлі російського газу.
До теми "Газпром" заявив про готовність транспортувати газ Україною навіть після 2024 року
Що на це відповів Вітренко
За словами глави "Нафтогазу", це можна поєднати з попередніми заявами Володимира Путіна про те, аби Україна напряму домовлялася з Росією. Однак ці домовленості включали і імпорт російського газу.
Вітренко зазначив, що росіяни завжди наполягали, аби ми купували багато російського газу за ціною, яка значно вище ринкової. У результаті Україна платила за російський газ на 5 мільярдів доларів більше, ніж отримувала за транзит.
Україна не прийме дискримінаційні пропозиції, – Вітренко
Вітренко зазначив, що Україна витрачає менше на весь імпортований газ, ніж отримує за транзит.
Зараз Україна в плюсі, ми отримуємо гроші до держбюджету. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть в Росію, нам не потрібні,
– додав політик.
Що цьому передувало
- "Газпром" і "Нафтогаз" продовжили контракт на транзит газу лише до 2024 року.
- Згодом Німеччина та США погодили завершення "Північного потоку-2". Хоча й Берлін обіцяє, що домагатиметься продовження контракту про транзит ще на 10 років.
- Крім того, запевняють, нібито допоможуть українській енергетичному сектору.