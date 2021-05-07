Вітренко назвав умови для зниження тарифів на газ в Україні

Новий очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що для зниження тарифів на газ регулятор, тобто держава, і сама компанія повинні працювати спільно. Перш ніж, ціни знизяться, необхідно здійснити цілий комплекс заходів.

В ефірі одного з українських телеканалів Вітренко заявив: ціна на газ для населення може бути знижена завдяки прозорому ринку, чесній конкуренції та відсутності посередників.

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Зниження тарифу на газ: як це бачить Вітренко

Очільник "Найтогазу" зазначив, що перш за все тарифи на газ – це питання до регулятора, тобто держави. Компанія, звісно, буде співпрацювати з регулятором, щоб ця проблема була ефективно вирішена. Для неї необхідно здійснити цілий комплекс заходів, попереджає Вітренко.

Умови зниження тарифів:

наявність чесної конкуренції;

відсутність зловживань на роздрібному ринку газу ніхто не зловживає;

ринок без преференційного доступу до газу;

мінімальна маржа (різниця між купівельною і продажною ціною товару – 24 канал);

продаж без посередників, які завищують ціну.

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