Вітренко назвав умови для зниження тарифів на газ в Україні

Новий очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що для зниження тарифів на газ регулятор, тобто держава, і сама компанія повинні працювати спільно. Перш ніж, ціни знизяться, необхідно здійснити цілий комплекс заходів.
В ефірі одного з українських телеканалів Вітренко заявив: ціна на газ для населення може бути знижена завдяки прозорому ринку, чесній конкуренції та відсутності посередників.
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Зниження тарифу на газ: як це бачить Вітренко
Очільник "Найтогазу" зазначив, що перш за все тарифи на газ – це питання до регулятора, тобто держави. Компанія, звісно, буде співпрацювати з регулятором, щоб ця проблема була ефективно вирішена. Для неї необхідно здійснити цілий комплекс заходів, попереджає Вітренко.
Умови зниження тарифів:
- наявність чесної конкуренції;
- відсутність зловживань на роздрібному ринку газу ніхто не зловживає;
- ринок без преференційного доступу до газу;
- мінімальна маржа (різниця між купівельною і продажною ціною товару – 24 канал);
- продаж без посередників, які завищують ціну.
Тариф на газ: що змінилося
- З 1 січня 2021 року "Нафтогаз" повідомив про підняття ціни на газ: для споживачів вона зросла на 14%.
- Тоді ж збільшилась ціна за транспортування газу.
- З 1 травня 2021 року в Україні почала діяти фіксована річна ціна на газ. Втім, для населення фактично нічого не змінилося.
- Україніці сплачують за газ з 1 травня за старою ціною. Коли дія річного контракту закінчиться, то споживачів автоматично переводять на пропозицію, яку оголосили постачальники 25 квітня.