Вітренко сподівається на бронювання потужностей ГТС України європейськими компаніями
Джерело:Інтерфакс-Україна
Юрій Вітренко сподівається, що угода США і Німеччини забезпечить переговори "Нафтогазу" з європейськими компаніями з бронювання потужностей газотранспортної системи України. Це і буде сприяти збереженню українського транзитного маршруту.
Як зауважив глава "Нафтогазу" в інтерв'ю, Україна чекає реальних переговорів з європейськими компаніями.
Важливо Вітренко вважає, що "Північний потік-2" все ще можна зупинити
За словами Вітренка, така співпраця з європейськими компаніями є для Нафтогазу перспективним завданням.
Ми ще чекаємо реальних переговорів з компаніями. В першу чергу, нас цікавлять переговори не стільки з "Газпромом", а з європейськими компаніями, які повинні отримати можливість бронювати потужності української ГТС для транзиту в Європу,
– сказав він.
Водночас Вітренко наголосив, що "Нафтогаз" є прихильником заборони на роботу газопроводу "Північний потік-2" і буде домагатися цього.Зверніть увагу! Раніше глава "Нафтогазу" відзначав, що при роботі "Північного потоку-2" "Газпром" зможе відмовитися від зобов'язань транзиту газу через Україну після 2024 року. Це станеться, навіть якщо вони будуть на нього покладені, посилаючись на надлишок транзитних потужностей.
Що відомо про угоду між Німеччиною та США
Лідери США та Німеччина уклали угоду про "Північний потік-2". Відтак газопровід таки добудують. Попри це, сторони пообіцяли певні гарантії Україні. Мовиться про те, що Вашингтон та Берлін зобов'язалися:
- створити фонд, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії й підвищення енергетичної безпеки;
- спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року.
- використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає у 2024 році.