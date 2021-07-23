Як зауважив глава "Нафтогазу" в інтерв'ю, Україна чекає реальних переговорів з європейськими компаніями.
Важливо Вітренко вважає, що "Північний потік-2" все ще можна зупинити
За словами Вітренка, така співпраця з європейськими компаніями є для Нафтогазу перспективним завданням.
Ми ще чекаємо реальних переговорів з компаніями. В першу чергу, нас цікавлять переговори не стільки з "Газпромом", а з європейськими компаніями, які повинні отримати можливість бронювати потужності української ГТС для транзиту в Європу,
– сказав він.
Водночас Вітренко наголосив, що "Нафтогаз" є прихильником заборони на роботу газопроводу "Північний потік-2" і буде домагатися цього.
Що відомо про угоду між Німеччиною та США
Лідери США та Німеччина уклали угоду про "Північний потік-2". Відтак газопровід таки добудують. Попри це, сторони пообіцяли певні гарантії Україні. Мовиться про те, що Вашингтон та Берлін зобов'язалися:
- створити фонд, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії й підвищення енергетичної безпеки;
- спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року.
- використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає у 2024 році.