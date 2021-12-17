Вітренко дав зрозуміти, що "Нафтогазу" не вистачає грошей утримувати низькі тарифи

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко попередив про неможливість довго покривати великий розрив між ринковою та поточною побутовою ціною газу. Він мав на увазі, що низькі тарифи для населення можуть не утримати.

Розрив великий. Ринкова ціна газу – 45 гривень за кубометр, для населення і теплокомуненерго – майже 8 гривень. Така різниця сягає десятків мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону.

До речі До завершення опалювального сезону жодні тарифи не зростатимуть, – Шмигаль

"Нафтогаз" не зможе покривати різницю

Вітренко зазначив, якщо цей розрив зберігатиметься й надалі, "Нафтогаз" втратить здатність покривати його власними ресурсами.

Ми чесно говоримо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: із депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела та використання коштів, із споживачами – з українцями,

– наголосив чиновник.

Чи можуть бути проблеми під час опалювального сезону

Вітренка запитали про можливі проблеми під час опалювального сезону. Він визнав, якщо у лютому в Україні 2 тижні будуть -2 градуси, то справді виникнуть проблеми. Однак додав, що ця ситуація не є унікальною для України.

Запаси газу в українських сховищах більші за звичайні. За прогнозами, 1 січня 2022 року їх рівень буде на 3% більший, ніж середні запаси в 2015 – 2019 роках.

Як виправити ситуацію з тарифами

Вітренко запропонував альтернативу. Каже, що можна перевести теплокомуненерго на біогаз, який можна здобувати з відходів сільського виробництва або ж з переробітки сміття. Відтак Україна може замістити 5 мільярдів природного газу.

За словами Вітренка, потрібно збільшити видобуток газу, а для цього треба, щоб місцева влада не перешкоджала.

"Якби ми були відповідальнішими як в Польщі, то Україна зараз взагалі б не імпортувала газ, ми б газ експортували", – підсумував глава "Нафтогазу".