Розрив великий. Ринкова ціна газу – 45 гривень за кубометр, для населення і теплокомуненерго – майже 8 гривень. Така різниця сягає десятків мільярдів гривень тільки цього опалювального сезону.

До речі До завершення опалювального сезону жодні тарифи не зростатимуть, – Шмигаль

"Нафтогаз" не зможе покривати різницю

Вітренко зазначив, якщо цей розрив зберігатиметься й надалі, "Нафтогаз" втратить здатність покривати його власними ресурсами.

Ми чесно говоримо, що якщо збережуться такі ціни, ми як національна компанія не зможемо покривати таку різницю. Тому це буде серйозна розмова всередині країни: із депутатами, які фактично голосують за бюджет, які визначають джерела та використання коштів, із споживачами – з українцями,

– наголосив чиновник.

Чи можуть бути проблеми під час опалювального сезону

Вітренка запитали про можливі проблеми під час опалювального сезону. Він визнав, якщо у лютому в Україні 2 тижні будуть -2 градуси, то справді виникнуть проблеми. Однак додав, що ця ситуація не є унікальною для України.

Запаси газу в українських сховищах більші за звичайні. За прогнозами, 1 січня 2022 року їх рівень буде на 3% більший, ніж середні запаси в 2015 – 2019 роках.

Як виправити ситуацію з тарифами

Вітренко запропонував альтернативу. Каже, що можна перевести теплокомуненерго на біогаз, який можна здобувати з відходів сільського виробництва або ж з переробітки сміття. Відтак Україна може замістити 5 мільярдів природного газу.

За словами Вітренка, потрібно збільшити видобуток газу, а для цього треба, щоб місцева влада не перешкоджала.

"Якби ми були відповідальнішими як в Польщі, то Україна зараз взагалі б не імпортувала газ, ми б газ експортували", – підсумував глава "Нафтогазу".