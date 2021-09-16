Витратили майже усі гроші з бюджету: хто не отримає субсидії

До сезону опалення залишається місяць, тож більшість українців вже заметушилися в оформленні чи переоформленні субсидії. Експерти зазначили, відразу було зрозуміло, що коштів на субсидію не вистачить.

Адже, наприклад, ціна газу у 2017 році разом із транспортуванням була меншою, а в держбюджеті коштів на пільги було закладено 72 мільярди гривень. Натомість на 2021 – 2022 опалювальний сезон заклали 36 мільярдів гривень, що менше попереднього.

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Водночас зросла і вартість газу, і тих, хто потребує допомогу. За словами економічного експерта Олега Пендзіна, під час опалювального сезону був борг у розмірі 82 мільярдів гривень, станом на вересень 2021 року – 66 мільярдів.

Робиться все для того, щоби технічно та фізично обмежити кількість людей, що будуть вправі отримувати субсидії. Ми входимо в опалювальний сезон і розуміємо, що ті борги знову будуть нарощуватися,

– додав він.

Як отримати субсидії

Аби отримати допомогу, потрібно написати заяву та подати декларацію до кінця вересня. Оформити пільгу можна у ЦНАПах, місцевих підрозділах або через сайт Мінсоцполітики. Втім, цьогоріч правила отримання допомоги змінилися.

Кому відмовлять у допомозі

Зокрема, відмовлять власникам авто, придбаним протягом останніх 5 років, або ж громадянам з двома машинами, яким немає 15 років з дати випуску. Без субсидій також залишаться власники депозитів з сумою 100 тисяч гривень та іноземної валюти.

Також допомогу не отримають ті, хто здійснював за останній час покупки на суму від 50 тисяч гривень або був закордоном більше ніж 30 діб. Як пояснив заступник директора департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко, в Україні нема рішень комісій по факту проживання.

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Це ухвалюється виключно на підставі акту обстеження районних управлінь соціального захисту, і за допомогою додаткових документів, які громадяни мають надати самостійно, підтвердити факт не проживання дітей, онуків, які прописані, але не проживають.

Чи є гроші на субсидії у бюджеті

Тим часом в уряді заявили, що з 36 мільярдів вже використали майже 35,2 мільярда гривень на виплату субсидій. Та згодом Сергій Марченко заспокоїв. За його словами, щоб успішно завершити опалювальний сезон 2021 – 2022 років, потрібно додати коштів у 2021 році.

Частково ми збираємось через бюджет 2021 року профінансувати видатки, які мали б ми фінансувати у 2022 році. Тобто, ми авансуємо певні речі вже у цьому році,

– резюмував міністр.

Ці кошти в бюджеті є, адже з перевиконанням дохідної частини бюджету, з'явився додатковий ресурс, який можуть спрямувати на допомогу. Нині зареєстрований проєкт закону, який, як сподіваються у Мінфіні, народні обранці найближчим часом підтримають.

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