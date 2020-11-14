У другій чверті 2020 року, тобто з квітня по червень, витрати українців скоротилися приблизно на 450 гривень у порівнянні з першим кварталом. Це означає, що українські родини витрачали на свої потреба на 5% менше.

Водночас найбільше грошей українці витрачали саме на харчування. Про це повідомляє Держстат. Важливо Інфляція в Україні у жовтні прискорилася: які товари подорожчали Як змінилися витрати українців Середні витрати домогосподарств у другому кварталі 2020 року становили 8 505 гривень, тоді як у першому кварталі – 8 951 гривню. На що пішли гроші 48,2% витрат становили продовольчі товари та харчування поза домом;

22,9% – непродовольчі товари;

13,8% – оплата послуг;

2,6% – особисте підсобне господарство. Водночас у сільській місцевості більший відсоток припадає на непродовольчі товари – 25,6%, а також на особисте господарство – 7,9%. Зверніть увагу! У другому кварталі 2020 року українцям дозволили не платити за комунальні послуги у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року . Це було одним з фінансових полегшень на час карантину. Щоправда, після закінчення цього періоду українці все одно мали сплатити всі послуги. Водночас у разі прострочення виплат, банкам заборонялося нараховувати штрафи та підвищувати процентні ставки.