Витрати українців у другій чверті 2020 року скоротилися: на що пішло найбільше грошей
У другій чверті 2020 року, тобто з квітня по червень, витрати українців скоротилися приблизно на 450 гривень у порівнянні з першим кварталом. Це означає, що українські родини витрачали на свої потреба на 5% менше.
Водночас найбільше грошей українці витрачали саме на харчування. Про це повідомляє Держстат.
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Як змінилися витрати українців
Середні витрати домогосподарств у другому кварталі 2020 року становили 8 505 гривень, тоді як у першому кварталі – 8 951 гривню.
На що пішли гроші
- 48,2% витрат становили продовольчі товари та харчування поза домом;
- 22,9% – непродовольчі товари;
- 13,8% – оплата послуг;
- 2,6% – особисте підсобне господарство.
Водночас у сільській місцевості більший відсоток припадає на непродовольчі товари – 25,6%, а також на особисте господарство – 7,9%.
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