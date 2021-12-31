Віктор Карвацький вважає, що Україні повинно вистачити вугілля цього опалювального сезону. Чи чекати українцям на віялові відключення світла читайте в ексклюзивному інтерв’ю з керівником консалтингового агентства ADASTRA Agency.

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Чи вистачить Україні вугілля Експерт вважає, що з огляду на поставки вугілля з США та законтрактоване постачання з Колумбії та Австралії Україні повинно вистачити запасів. Також Карвацький нагадує, що ми ще отримуємо нерегулярні поставки вугілля з Польщі. Мені здається, що цього має вистачити. Шкода, що не можемо розраховувати на вугілля з Казахстану через блокування поставок Росією. З Казахстану могли б одержати за нижчою ціною, ніж з тієї таки Австралії,

– ділиться експерт.

Навіщо Україні вугілля Річ у тім, що українці споживають більше електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля, котре нині в недостатньому обсязі.

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Постачання вугілля з Казахстану

З 1 листопада Росія припинила експортувати енергетичне вугілля Україні. Також згодом Росія почала перешкоджати поставкам вугілля з Казахстану й у листопаді всі вони були заблоковані.

Вугілля з США

Перші кораблі з вугіллям з США та Колумбії прибули 20 листопада та 5 грудня, які привезли 55 та 76 тонн відповідно.

16 грудня ДЕК повідомила, що до України прибуло ще два судна з партією вугілля, що важить 131 тисячу тонни.

Загалом компанія має домовленість про 8 суден на 545 тисяч тонн енергетичного вугілля.

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