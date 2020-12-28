У бюджеті на 2021 рік заклали 36,6 мільярда гривень на субсидії. Цього має вистачити для проходження всього опалювального сезону.

Таке припущення озвучила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Важливо Субсидій у 2021 стане менше: хто та як може отримати

Лазебна зазначила, що під час закладення суми на субсидії у бюджет, профільне міністерство врахувало можливе збільшення отримувачів субсидії.

Нам цих коштів, прогнозуємо, буде достатньо, щоб пройти найкритичніші місяці – це листопад, це грудень, це січень і лютий, тому що це опалювальний сезон,

– пояснила Лазебна.

На її думку, наразі немає підстави казати, що грошей не вистачить, але міністерство буде економити. А от високі коливання тарифів можуть бути критичними, додала міністерка. Середній розмір субсидії 1600 гривень.