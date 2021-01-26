Вищі тарифи на електроопалення вплинуть на тисячі сімей – чи буде допомога: відповідь спікера

Підвищення тарифів на електроенергію найбільше вдарить по тим українцям, які використовують електроопалення. Таких родин нарахували близько 400 тисяч. Влада планує виплачувати цим людям компенсації.
Джерело: "Свобода слова".
Як повідомив спікер Дмитро Разумков, наразі парламент шукає механізм, аби виділити кошти для компенсацій з бюджету.
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Ми вмовляли всіх відмовитися від російського газу, перейти на українську електрику, а насправді ми зараз змінюємо правила гри. Я рахував: різниця для населення, яку використовує 3000 кіловатів на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 гривень, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця складає 2340 гривень,
– сказав Разумков.
Голова Верховної Ради зауважив, що таке навантаження на сотні тисяч сімей – дуже велике, саме тому необхідно шукати шляхи для виділення допомоги.
Зазначимо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що українцям не будуть нараховувати штраф та пеню за невчасну сплату комунальних послуг у січні. Мовиться, зокрема, про оплату за газ та тепло.