Підвищення тарифів на електроенергію найбільше вдарить по тим українцям, які використовують електроопалення. Таких родин нарахували близько 400 тисяч. Влада планує виплачувати цим людям компенсації.

Джерело: "Свобода слова".

Як повідомив спікер Дмитро Разумков, наразі парламент шукає механізм, аби виділити кошти для компенсацій з бюджету.

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Ми вмовляли всіх відмовитися від російського газу, перейти на українську електрику, а насправді ми зараз змінюємо правила гри. Я рахував: різниця для населення, яку використовує 3000 кіловатів на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 гривень, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця складає 2340 гривень,

– сказав Разумков.

Голова Верховної Ради зауважив, що таке навантаження на сотні тисяч сімей – дуже велике, саме тому необхідно шукати шляхи для виділення допомоги.

Коротко про зміни тарифів на електроенергію:

Нові тарифи вступили у дію з 1 січня 2021 року.

Скасовано пільговий тариф на перші 100 кіловатів на рівні 90 копійок за кіловат.

Також скасовано норму для споживачів, які користуються електроопаленням. Згідно з нею, в опалювальний сезон при споживанні до 3000 кіловатів електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 копійок за 1 кіловат, а за обсяг понад 3000 кіловатів – 1,68 гривні за 1 кіловат.

Шмигаль пообіцяв не нарахувати штраф у січні

Зазначимо, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що українцям не будуть нараховувати штраф та пеню за невчасну сплату комунальних послуг у січні. Мовиться, зокрема, про оплату за газ та тепло.