VISA слідом за Mastercard теж готова покинути Росію

Компанія Visa заявила, що готова діяти згідно зі всіма санкціями, накладеними на Росію за напад на Україну. Крім того, компанія допоможе Україні фінансово.

Про це заявив CEO Visa Альфред Келлі. Зокрема, направлять 2 мільйони доларів Фонду ЮНІСЕФ для гуманітарної допомоги українцям.

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Крім того, Visa подвоїть пожертвування їхній працівників (до 1 мільйона доларів) до фондів реагування в Україні ЮНІСЕФ і Червоного Хреста.

Мої думки з народом України та всіма, хто постраждав від цього конфлікту, прямо чи опосередковано. Сподіваюся на швидке та мирне розв'язання проблеми,

– написав гендиректор Visa.

Нагадаємо, що Mastercard теж заблокувала доступ підсанкційним російським банкам

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