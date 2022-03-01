Про це заявив CEO Visa Альфред Келлі. Зокрема, направлять 2 мільйони доларів Фонду ЮНІСЕФ для гуманітарної допомоги українцям.

Важливо "За день Росія збідніла вдвічі": наслідки вбивчих санкцій

Крім того, Visa подвоїть пожертвування їхній працівників (до 1 мільйона доларів) до фондів реагування в Україні ЮНІСЕФ і Червоного Хреста.

Мої думки з народом України та всіма, хто постраждав від цього конфлікту, прямо чи опосередковано. Сподіваюся на швидке та мирне розв'язання проблеми,

– написав гендиректор Visa.

Нагадаємо, що Mastercard теж заблокувала доступ підсанкційним російським банкам

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!