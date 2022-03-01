Про це заявив CEO Visa Альфред Келлі. Зокрема, направлять 2 мільйони доларів Фонду ЮНІСЕФ для гуманітарної допомоги українцям.
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Крім того, Visa подвоїть пожертвування їхній працівників (до 1 мільйона доларів) до фондів реагування в Україні ЮНІСЕФ і Червоного Хреста.
Мої думки з народом України та всіма, хто постраждав від цього конфлікту, прямо чи опосередковано. Сподіваюся на швидке та мирне розв'язання проблеми,
– написав гендиректор Visa.
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