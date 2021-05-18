Підписання меморандуму

Заступник Голови НБУ Олексій Шабан підкреслив, що досягнутий компроміс між НБУ, Visa та Mastercard регулятор вважає збалансованим та виваженим.

Варто ознайомитись Що таке еквайринг: чи справді Apple Pay та Google Pay в Україні під загрозою

Таке рішення сприятиме зниженню вартості безготівкових операцій та захисту інтересів українців – користувачів платіжних карток, а також – розвитку конкуренції та розширенню можливостей для появи на платіжному ринку нових інструментів безготівкових розрахунків,

– розповів Шабан.

Дії Visa та Mastercard для підписання меморандуми

Щоб підписати меморандум, компанії Visa та Mastercard звернулися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії. Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:

з 01.07.2021 – не більше 1,20%;

з 01.07.2022 – не більше 1,00%;

з 01.07.2023 – не більше 0,90%.

Що таке і нтерчейндж Інтерчейндж – це спеціальна комісія, яку банк-еквайр платить із кожної операції банку-емітенту платіжного засобу. Фактично, банк, який встановив термінал, "ділиться" частиною отриманого доходу з банком, який випустив вашу картку для оплати.

Позиція НБУ

В НБУ підкреслили, що установа неодноразово наголошувала на необхідності збереження виключно ринкових підходів до регулювання платіжного ринку.

Адже це дає можливість фінансовій індустрії забезпечувати подальше зростання безготівкових платежів, скорочення частки тіньової економіки та зростання надходжень до державного бюджету в результаті цифровізації платежів,

– розповів регулятор.

Ціль меморандуму

Запропонований меморандум щодо поетапного ринкового зниження рівня комісій інтерчейндж покликаний забезпечити розвиток безготівкових розрахунків в Україні та відповідає принципам ринкової економіки, що є в інтересах всіх учасників ринку, розповіла генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

Ми сподіваємось на оперативний розгляд звернення АМКУ та позитивне рішення, що дозволить знизити комісії інтерчейндж в Україні вже з липня цього року,

– відмітила Андреєва.

Короткий перебіг подій