В ефірі одного з телеканалів Сергій Марченко пояснив, що саме мав на увазі. Він зазначив, що перш за все, мав на думці себе особисто і свій вік.
Детально Через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, – Марченко
Марченко пояснив заяву про "пенсію у 40 років"
Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, то на пенсію розраховувати не варто,
– пояснив Марченко.
Глава Мінфіну стверджує: така постановка питання – це стимул до того, щоб українці шукали шляхи забезпеченої старості. Адже пенсія у багатьох теперішніх 40-річних буде мізерною.
До того ж очільник міністерства фінансів відзначив, що не хотів би, щоб люди почали виплачувати і отримувати заплати "у конвертах".
У нас солідарна пенсійна система, і сплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте оплату пенсій чинним пенсіонерам,
– нагадав він.
Що Марченко сказав про пенсії
Заяву, що викликала резонансну реакцію, Сергій Марченко написав на своїй сторінці у фейсбуці. Глава Мінфіну написав, що старіння населення як світова тенденція унеможливлює існування виключно солідарної пенсійної системи. Саме тому метою держави є створити сприятливі умови для пенсійних накопичень для всіх громадян.
Він зазначив, що людям, яким сьогодні менше ніж 40 років, треба відкладати самостійно на власну пенсію в рамках накопичувальної пенсійної системи.
Це створює ризик, що на одного працюючого буде приходитись декілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення,
– заявив Марченко.
У соцмережах на це відреагували неоднозначно: мовляв, все, потрібно відкладати гроші і не сподіватися на пенсію. До того ж не варто платити податки, якщо пенсії не буде.
- "Висновок із заяви Марченко можна зробити тільки один – ні в якому разі не платіть податки в Україні", – написав користувач твітера pauluskp.
- "Так це він про себе сказав "Мені сорокарічному на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто", – відзначив NOuOtS2u9oHgklG.
Мем на заяву Марченка про пенсію у 40 років / Зображення з фейсбуку "В сухом остатке"