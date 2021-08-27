В ефірі одного з телеканалів Сергій Марченко пояснив, що саме мав на увазі. Він зазначив, що перш за все, мав на думці себе особисто і свій вік.

Детально Через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, – Марченко

Марченко пояснив заяву про "пенсію у 40 років"

Я хочу пояснити, що я говорив про себе особисто, що мені, як 40-річному, якщо нічого не змінювати в існуючій пенсійній системі, то на пенсію розраховувати не варто,

– пояснив Марченко.

Глава Мінфіну стверджує: така постановка питання – це стимул до того, щоб українці шукали шляхи забезпеченої старості. Адже пенсія у багатьох теперішніх 40-річних буде мізерною.

До того ж очільник міністерства фінансів відзначив, що не хотів би, щоб люди почали виплачувати і отримувати заплати "у конвертах".

У нас солідарна пенсійна система, і сплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте оплату пенсій чинним пенсіонерам,

– нагадав він.

Що Марченко сказав про пенсії

Заяву, що викликала резонансну реакцію, Сергій Марченко написав на своїй сторінці у фейсбуці. Глава Мінфіну написав, що старіння населення як світова тенденція унеможливлює існування виключно солідарної пенсійної системи. Саме тому метою держави є створити сприятливі умови для пенсійних накопичень для всіх громадян.

Він зазначив, що людям, яким сьогодні менше ніж 40 років, треба відкладати самостійно на власну пенсію в рамках накопичувальної пенсійної системи.

Це створює ризик, що на одного працюючого буде приходитись декілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення,

– заявив Марченко.

У соцмережах на це відреагували неоднозначно: мовляв, все, потрібно відкладати гроші і не сподіватися на пенсію. До того ж не варто платити податки, якщо пенсії не буде.

"Висновок із заяви Марченко можна зробити тільки один – ні в якому разі не платіть податки в Україні", – написав користувач твітера pauluskp.

"Так це він про себе сказав "Мені сорокарічному на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто", – відзначив NOuOtS2u9oHgklG.



Мем на заяву Марченка про пенсію у 40 років / Зображення з фейсбуку "В сухом остатке"

Тим часом у Мінсоцполітики розповіли, що вже до кінця 2021 року середня пенсія в Україні може зрости до 3900 гривень. Відтак виплати піднімуться на 200 гривень.